İstanbul'da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı

05.07.2022 15:16
İstanbul'da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı

İSTANBUL Valiliği tarafından alınan kararla ormanda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

İSTANBUL Valiliği tarafından alınan kararla ormanda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı. Bugün uygulanan kararın ardından Belgrad Ormanı'nda bazı aileler evden yiyeceğini getirerek piknik yaptı.

İstanbul Valiliği tarafıdan alınan kararla  5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri il sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş  faaliyetlerde bulunmak serbest. Ancak bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı. İstanbul'da normal günlerde yoğunluk yaşanan Belgrad Ormanı'nda bugün ise sakinlik hakimdi. Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı'na gelen bazı aileler evden yiyeceğini getirerek piknik yaptı.

"BİR KİŞİ YÜZÜNDEN TÜRKİYE CEZALANDIRILDI"

Hazır yiyecekler getirerek piknik yapmaya gelen Nursel İlban, "Bir kişi yüzünden koca Türkiye cezalandırıldı. Bu şekilde piknik yapmak pratik ancak mangal yapmanın keyfi daha güzel. Ormanı böyle sessiz görünce üzülüyorum. Kalabalık olsa daha güzel olurdu. Börek, poğaça, domates, çayımız ve suyumuzu getirdik" dedi.

"KARARI DOĞRU BULUYORUM"Zinet Ay ise "Orman yangınları gittikçe artıyor. Kararı çok doğru buluyorum, mangal yapmayacağız. Kahvaltımızı yapıp ayrılacağız. Ormanın sessiz olması çok güzel" diye konuştu.

"UMARIM BU KARAR İNSANLARI BİLİNÇLENDİRİRöBurak Oral ise "Kararı doğru buluyorum. Hala kararı bilmeyen insanlar var, ateş yakmak isteyenler var. Devletin yaptığı yasaklar doğru, gerekirse bazı şeylerden feragat edeceğiz ama ağaçlarımız yaşayacak. Umarım bu karar insanları bilinçlendirir" şeklinde konuştu.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Beşiktaş, kamp için Avusturya'ya geldi Beşiktaş, kamp için Avusturya'ya geldi Şehit Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı Şehit Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
14:54 Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da ormanlarda ateş yakma yasağı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement