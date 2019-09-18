İstanbul'da ormanlardaki kaçak yapıların yıkımına başlandı
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İstanbul'da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
İstanbul'da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı. Ümraniye Hekimbaşı'nda orman arazisine yapılan kaçak yapıların yıkım işlemi başladı.
İstanbul'da devlet ormanına yapılan kaçak yapıların yıkımı başladı. Ümraniye Hekimbaşı'nda orman arazisine yapılan kaçak yapılar bu sabah yıkılmaya başlandı. Kaçak yapılardaki eşyalar boşaltıldı, ardından yıkım çalışmaları başladı.
(Metin Başar/İHA)
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