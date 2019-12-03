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İstanbul'da ormanlık alanda araç yangını

6 saat önce

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, ormanlık alanda terk edilen araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da ormanlık alanda araç yangını, System.String[]

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, ormanlık alanda terk edilen araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ferhatpaşa Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan bir arazi aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Ormanlık alandan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bir süre asfalt yolun olmadığı ormanlık araziye girmekte zorlanan ekipler, alevlerin yükseldiği noktaya ulaştığında bir arazi aracının yandığını gördü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen araçta kimsenin olmadığı belirlendi.

Aracın kime ait olduğunun ve yangının çıkış şeklinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ataşehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:04 Kaynak: AA
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