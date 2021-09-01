İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı - Son Dakika

Sosyal medya hesabı Twitter 'dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma, yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , kentte ormanlık alanlara giriş yasağının 30 Eylül Perşembe gününe kadar uzatıldığı açıkladı.

İstanbul 'da ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı

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