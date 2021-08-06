Ormanlar 7 gün 24 saat sivil polisler tarafından da denetlenirken, çalışmalar yaz boyu sürecek.

Yürütülen çalışmalarda ani müdahale için TOMA hazır bekletildi.

Drone destekli denetime arama kurtarma ve iz takip köpekleri de katıldı.

Ormanda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yunus timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler arama, tarama ve güvenlik kontrolü icra etti.

Türkiye 'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Maltepe ilçe sınırları içerisinde ormanlık alanlarda denetim yaptı.

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da ormanlık alanlarda denetimler aralıksız devam ediyor - Son Dakika

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