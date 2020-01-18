İstanbul'da ortağını silahla yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika

Beşiktaş ilçesinde, ortağını silahla yaralayan kişi intihar etti.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Kültür Mahallesi'nde, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

Uyarıya rağmen kaçan sürücü, kısa süreli kovalamanın ardından aracını yol kenarına park etti.

Aracın yanına giden ekipler, sürücü koltuğundaki kişinin silahla intihar ettiğini, arka koltukta ise üzeri kartonla örtülü silahla vurulmuş bir kişi olduğunu tespit etti.

Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, başlattığı soruşturma kapsamında, Umut G'nin, ortağı olduğu ve aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu öğrenilen Bekir H'yi çıkan tartışma sonrası arabada vurduğunu ve öldüğünü düşündüğünü, daha sonra polisin kendisini takip ettiğini fark edince intihar ettiğini belirledi.

Bu arada, hastanede müdahalede bulunulan Bekir H'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.