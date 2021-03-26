"İstanbul'da "örümcek adam" gibi binaya tırmanan hırsız: "Onun gibi tırmandığım doğrudur" - Son Dakika

"İstanbul'da "örümcek adam" gibi binaya tırmanan hırsız: "Onun gibi tırmandığım doğrudur"

26.03.2021 11:52

Beyoğlu'nda güpegündüz vatandaşların gözü önünde bir binaya adeta "örümcek adam" gibi tırmanarak girdiği evlerden dizüstü bilgisayar ve yapı malzemesi çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu'nda güpegündüz vatandaşların gözü önünde bir binaya adeta "örümcek adam" gibi tırmanarak girdiği evlerden dizüstü bilgisayar ve yapı malzemesi çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette 33 suçtan kaydı bulunan şahıs adliyeye sevki esnasında İHA muhabirinin sorusuna, "Pişmanım, aç olduğum için çıktım. Örümcek adam gibi tırmandığım doğrudur" dedi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde işlek bir sokakta vatandaşlar yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şahıs, yerden eline park taşı alarak bir binaya girmişti. Binada boş olan 3 daireye giren şahıs, taşla yerinden söktüğü musluk, batarya, kapı kolu, pencere ve banyo bataryalarını çalmıştı. Çaldıklarını montunun cebine koyan şahıs ardından binadan çıkmıştı. Çaldıklarıyla yetinmeyen şahıs, ardından karşı binayı gözüne kestirmişti. Hırsız, vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada güpegündüz adeta "örümcek adam" gibi binaya tırmanmaya başlamıştı. Dakikalar içerisinde tırmandığı daireye camını kırarak giren şahıs, 2 evden dizüstü bilgisayar çaldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Suç makinesi çıktı

Olayın ardından yaşadığı binaya geri dönen Mustafa Atak (37), Taksim Şehit Tahsin Usta Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden şahsın eşkalini belirledi. Çalışmalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Oktay Ö.'yü (25) kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahsın ifadesinde, "İş bulmak için İstanbul'a geldim. Genelde dışarı ve aparatta kalırım. Çok alkol almıştım. Alkolün etkisiyle hırsızlık yaptım. Binalar yıkılacak binalar diye boş sanarak bu binaya girdim. Çaldıklarımı sattım" dediği öğrenildi. Emniyete "evden hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan şahıs adliyeye sevk edildi.

"Örümcek adam gibi tırmandığım doğrudur"

Şahsın adliyeye sevk edildiği esnada İHA muhabirinin sorularına, "Pişmanım, karnım açtı dışarıda kalıyordum, onun için tırmandım. Binalara sürekli tırmanmıyorum. Örümcek adam gibi tırmandığım doğrudur" dedi. - İSTANBUL

İstanbul'da örümcek adam gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur
İstanbul'da örümcek adam gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur
İstanbul'da örümcek adam gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur
İstanbul'da örümcek adam gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur

İhlas Haber Ajansı, İstanbul, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'İstanbul'da 'örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: 'Onun gibi tırmandığım doğrudur' - Son Dakika


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