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İstanbul'da otelde boğulan kadının katil zanlısının müebbet hapsi istendi - Son Dakika

İstanbul'da otelde boğulan kadının katil zanlısının müebbet hapsi istendi

15.02.2022 14:05
İstanbul'da otelde boğulan kadının katil zanlısının müebbet hapsi istendi

İstanbul Bayrampaşa'daki bir otelde kalan kadının iple boğularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanığın müebbet hapsi talep edildi.

İstanbul Bayrampaşa'daki bir otelde kalan kadının iple boğularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanığın müebbet hapsi talep edildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cemil Yar, avukatıyla katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile maktul Ferdane Kurt'un ailesinin avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, sanığın akıl sağlığına ilişkin beklenen raporun dosyaya ulaştığı bildirildi.

Raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 12 Ocak gecesi Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki otelde Ferdane Kurt adlı kadının ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.

Sanığın, olaydan 4 gün önce otel odasının bulunduğu koridordaki bazı güvenlik kameralarını temizlikte kullanılan çekçek aracılığıyla bozduğu, bir güvenlik kamerasının ise yönünü değiştirdiği aktarılan mütalaada, sanığın, cinsel ilişki sonrasında maktulü boğazına ip dolayıp boğarak öldürdüğü kaydedildi.

Mütalaada, sanığın kamera görüntülerini, aralarındaki cinsel birlikteliğin ortaya çıkmasını önlemek için yaptığı şeklindeki savunmasının belirgin olmadığı ancak eylemini anlık olarak gerçekleştirdiği, olayın ardından maktulün üzerini örtüp bulunduğu odayı kilitleyerek oradan ayrıldığı belirtilerek, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.

Kurt ailesinin avukatı, sanığın önceki savunmalarında olayda kullandığı ipi çamaşır asmak için aldığını iddia etse de otel odasında çamaşır ipi asmaya uygun bir yer olmadığını söyledi.

Kameraların yönünün değiştirildiğini de belirten avukat, bu nedenlerle sanığın "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Yar ise "ölüm orucum" dediği kağıtla, "Kimseye güvenemiyorum. Derdimi anlatamıyorum. Anlatsam vatan haini olacağım. Bu konu siyasidir." dedi.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki otelde resepsiyon görevlisi 2. kattaki bir odadan çocuk ağlama seslerinin gelmesi üzerine yukarı çıkmış, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine odaya giren görevliler, Ferdane Kurt'un hareketsiz yattığını görmüştü.

İple boğularak öldürüldüğü tespit edilen Kurt'un 3 yaşındaki çocuğu polis tarafından koruma altına alınırken, olay yerinden kaçan Cemil Yar, yapılan çalışmalar sonucu yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yar'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Cumhuriyet, Bayrampaşa, İstanbul, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da otelde boğulan kadının katil zanlısının müebbet hapsi istendi - Son Dakika


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