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Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler - Son Dakika

Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler

03.02.2022 09:33

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştülerİSTANBUL Beyoğlu'nda ünlü bir otele tırmanan hırsızlardan biri girdiği odadan cüzdan çaldıktan sonra aşağıya atlayarak kaçtı.

İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler

İSTANBUL Beyoğlu'nda ünlü bir otele tırmanan hırsızlardan biri girdiği odadan cüzdan çaldıktan sonra aşağıya atlayarak kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, cüzdandaki paraları ise kendi aralarında bölüşen hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Sütlüce'de geçtiğimiz aylarda saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda iki hırsız, ünlü bir oteli hedef aldı. Otele girmek için önce etrafını dolanan hırsızlar ardından yan sokakta balkon kapısı açık olan bir odayı gözlerine kestirdi. Harekete geçen hırsızlardan biri otele tırmanırken, diğeri de aşağıda bekleyerek etrafı kolaçan etmeye başladı. Bir süre sonra odaya giren hırsız, kısa sürede cüzdanı çaldıktan sonra aşağıya atlayarak diğer şahısla beraber kaçtı. Bir üst sokağa giren hırsızlar çaldığı cüzdandaki paraları kendi aralarında bölüştü.

Polis otel hırsızlarını yakaladı

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından odada kalan müşterinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Otelin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şahısların önce eşkalini de ardından da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalar sonucunda hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler
Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler
Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler
Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler
Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler
Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler
Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler
Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler
Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler
Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler
Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler
Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler

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Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İstanbul'da otele tırmanan hırsızlar kamerada: Cüzdan çalıp paraları bölüştüler - Son Dakika


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