İstanbul'da otelin balkonundan düşmesi sonucu ölen kadın Edirne'de defnedildi - Son Dakika

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otelin 7. katında balkondan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi memleketi

Edirne'de toprağa verildi.

Eski Cami'de E.C. (41) için cenaze töreni düzenlendi. Törene E.C'nin oğlu, kızı ve akrabaları katıldı.

E.C'nin cenazesi öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokağı'ndaki bir otelin 7. katından 3 Mart'ta zemine düşen E.C, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.A'nın sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.