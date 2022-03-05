İstanbul'da otelin balkonundan düşmesi sonucu ölen kadın Edirne'de defnedildi - Son Dakika
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İstanbul'da otelin balkonundan düşmesi sonucu ölen kadın Edirne'de defnedildi

05.03.2022 17:22

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otelin 7. katında balkondan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi memleketi Edirne'de toprağa verildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otelin 7. katında balkondan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi memleketi

Edirne'de toprağa verildi.

Eski Cami'de E.C. (41) için cenaze töreni düzenlendi. Törene E.C'nin oğlu, kızı ve akrabaları katıldı.

E.C'nin cenazesi öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokağı'ndaki bir otelin 7. katından 3 Mart'ta zemine düşen E.C, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.A'nın sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul'da otelin balkonundan düşmesi sonucu ölen kadın Edirne'de defnedildi
İstanbul'da otelin balkonundan düşmesi sonucu ölen kadın Edirne'de defnedildi
İstanbul'da otelin balkonundan düşmesi sonucu ölen kadın Edirne'de defnedildi

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Beşiktaş, İstanbul, Edirne, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da otelin balkonundan düşmesi sonucu ölen kadın Edirne'de defnedildi - Son Dakika


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