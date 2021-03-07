FATİH'TE OTELLERE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek denetim genelgesi kapsamında Fatih'te otel ve konaklama tesislerinde koronavirüs önlemleri denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında cumartesi günü İstanbul'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane gibi umuma açık yerler denetlendi. Genelge kapsamında kısıtlamanın sürdüğü bugün de Fatih Aksaray bölgesinde otel ve konaklama tesisleri, koronavirüs kapsamındaki önlemlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetlendi. Konaklamak için gelenlerin HES kodu sorgulamaları yapıldı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimi yapılan bir otelin ön büro şefi Orhan Atakan, 'Kovid ile ilgili bütün kurallara otelimiz uymaktadır. Gelen misafirlerimize her kuralı anlatmaktayız. Diğer taraftan dışarıya çıkışlarında HES kodu ile ilgili bilgi vermekteyiz. Elimizden gelen yardımı da yapıyoruz. Denetimler de yapılıyor bir taraftan. Çok iyi bir şey bu. Daha da itina ile yapılması lazım. Bu süreci artık en kısa zamanda sorunsuz atlatmak lazım diye konuştu.