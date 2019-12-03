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İstanbul'da otizmli çocuklar ve gençler tiyatro oyunu sahneledi

6 saat önce

Otizmli çocuklar ve gençlerin rol aldığı "Pencere" oyunu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelendi.

İstanbul'da otizmli çocuklar ve gençler tiyatro oyunu sahneledi, System.String[]

Otizmli çocuklar ve gençlerin rol aldığı "Pencere" oyunu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelendi.

Psikolojik danışmanlar eşliğinde sekiz aylık eğitimin ardından hazırlanan ve daha önce farklı sahnelerde sergilenen oyun, Sahne Maslak'ta tiyatroseverlerle buluştu.

Oyunda, Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) bünyesinde eğitim alan Aslan Yigˆit Bacak, Ata Su¨merol, Ayris Eks¸i, Begu¨m Ergu¨l, Bora C¸etinkaya, C¸ınar C¸agˆlarer, Defne Atlı, Efe Sancaklı, Elfin Tekcan, Emrah Eker, Eren Yıldız, Fulya Aksular, Kuzey Ezerler, O¨yku¨ S¸anlıbayrak, S¸evval S¸imal Kac¸ur ve Talia Tu¨rkmenogˆlu rol aldı.

Oyunun yazarı ve yo¨netmeni Yonca I·nal, sahnede yaptığı konuşmada, "Her birimiz kendi pencerelerimizden hayata bakarken bazen, hatta c¸ogˆu zaman bas¸kalarının da bize kendi pencerelerinden baktıgˆını unuturuz. Digˆerini nasıl go¨rdu¨gˆu¨mu¨z ile aslen onun nasıl oldugˆu es¸les¸meyebilir. Bazen sadece go¨rmek istedigˆimizi go¨ru¨ru¨z, bazen de go¨ru¨nmek istedigˆimiz gibi olur, o¨yle go¨ru¨nu¨ru¨z." ifadelerini kullandı.

İnal, oyunun hayata kendi pencerelerinden bakarken digˆerlerinin pencerelerinin hangi yo¨ne dogˆru ac¸ıldıgˆını anlamaya c¸alıs¸an genc¸leri bulus¸turma hikayesi olduğunu dile getirdi.

"Ku¨pler", "I·stanbul'un Sesleri", "Tramvay", "Pencere", "O Dans Edemez", "Ku¨c¸u¨k Yes¸il S¸as¸kın Elma", "Otizm Nedir Cicim?", "Ku¨c¸u¨ktu¨m" ve "Yumus¸ak G" bölümlerinden olus¸an oyun, normal olanla olmayanı sorguluyor.

"Pencere", bir yolculuk hikayesiyle farklılıklara ve farklı olana alan ac¸arak yas¸ayabilmenin yollarını anlatıyor.

Biraderler Yapım tarafından hayata geçirilen oyunun, müziklerinde Uskan Çelebi ve Ozan Demir imzası bulunuyor.

Dünya Engelliler Günü, Maslak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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