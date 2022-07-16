Yadigar Sokak'taki Galericiler Sitesi'nde bir oto galerinin yeni ve ikinci el araçlarının satışa sunulduğu açık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: İstanbul'da oto galeride çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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