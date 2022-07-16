Son dakika haberleri: İstanbul'da oto galeride çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İstanbul'da oto galeride çıkan yangın söndürüldü

16.07.2022 17:55

Son dakika haberi: Sancaktepe'de oto galeride çıkan yangında 15 araç kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe'de oto galeride çıkan yangında 15 araç kullanılamaz hale geldi.

Yadigar Sokak'taki Galericiler Sitesi'nde bir oto galerinin yeni ve ikinci el araçlarının satışa sunulduğu açık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yeni hafif ticari araçların da aralarında bulunduğu 15 arabanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İstanbul'da oto galeride çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İstanbul'da oto galeride çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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