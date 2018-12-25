İstanbul'da Oto Hırsızlığı Operasyonu
44 dakika önce
İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İstanbul
'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, 1-13 Aralık
tarihleri arasında Fatih, Avcılar
ve Bakırköy
'de gerçekleşen 20 ayrı "otodan hırsızlık" ve "otodan hırsızlığa teşebbüs" olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 16 Aralık'ta olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.A, A.P, M.E.M, R.K, M.B.O. ve E.O'yu gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 26 oto teybi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A'nın emniyette "oto hırsızlığı" suçundan 13 kaydının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, A.P, M.E.M, R.K ve M.B.O çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.O ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:54 Kaynak: AA
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