Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Oto Hırsızlığı Operasyonu

İstanbul'da Oto Hırsızlığı Operasyonu

44 dakika önce

İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul'da Oto Hırsızlığı Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 1-13 Aralık tarihleri arasında Fatih, Avcılar ve Bakırköy'de gerçekleşen 20 ayrı "otodan hırsızlık" ve "otodan hırsızlığa teşebbüs" olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 16 Aralık'ta olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.A, A.P, M.E.M, R.K, M.B.O. ve E.O'yu gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 26 oto teybi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A'nın emniyette "oto hırsızlığı" suçundan 13 kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, A.P, M.E.M, R.K ve M.B.O çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.O ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk ve Yağışlı Hava Tüm Yurtta Etkisini Gösterdi, İstanbul'a Bugün Kar Geliyor Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak

Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:38:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Oto Hırsızlığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]