Son Dakika Haberleri: İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu: 6 zanlı gözaltına alındı
Son Dakika Güncel İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu: 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu: 6 zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

İstanbul'da çalıntı lüks araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu: 6 zanlı gözaltına alındı, System.String[]

İstanbul'da çalıntı lüks araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin ağır hasarlı lüks araçların şasi numaralarını çaldıkları benzer marka ve modeldeki araçların şasi numaralarıyla değiştirerek piyasaya sürdüğünü belirledi.

Soruşturma kapsamında, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı yakalandı.

Şebekenin mevcut yöntemle sattığı belirlenen 22 lüks araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi
Soylu'dan "Kaftancıoğlu'nun korumaları neden alındı?" sorusuna cevap: Tehdit yok, olursa veririz Son Dakika: Bahçeli: Milletvekili seçimleri zamanında yapılmalı AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:52:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu: 6 zanlı gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]