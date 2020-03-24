İstanbul'da oto sanayi siteleri dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da oto sanayi siteleri dezenfekte edildi - Son Dakika

İstanbul'da oto sanayi siteleri dezenfekte edildi

6 saat önce

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla oto sanayi sitelerinde dezenfekte çalışması yaptı.

İstanbul'da oto sanayi siteleri dezenfekte edildi, System.String[]

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla oto sanayi sitelerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Orhantepe Mahallesi'ndeki Sağlık Bakanlığı İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Anadolu Komuta Kontrol Merkezi, Tahsin Kaya Oto Sanayi Sitesi, Verim Sanayi Sitesi ve Kartal Oto Sanayi Sitesi dezenfekte edildi.


Kamu kurumları, okullar, ibadethaneler ve ortak kullanım alanlarının büyük çoğunluğunda çalışmalarını tamamlayan ekipler, bu süreçte vatandaşın kullanımına açık olan eczaneleri, taksi ve minibüsleri de düzenli dezenfekte ediyor.


Dezenfekte çalışmaları kapsamında ekipler, 3 farklı grup şeklinde sabah saatlerinde farklı noktalara doğru yola çıkarak önceden listelenmiş alanlarda, özel olarak hazırlanmış bir solisyon ve nano gümüş teknolojisi eşliğinde dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Kartal Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:12 Kaynak: AA

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