İstanbul'da Otobüs Devrildi: 1 Ölü
1 saat önce
Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazada yaralılar var.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:07 Kaynak: AA
İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
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