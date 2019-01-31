Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Otobüs Devrildi: 1 Ölü

İstanbul'da Otobüs Devrildi: 1 Ölü

1 saat önce

Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralılar var.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:07 Kaynak: AA

Hasdal, Güncel
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