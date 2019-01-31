İstanbul'da Otobüs Devrildi: 1 Ölü

Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hasdal- Kemerburgaz yolunda, özel bir firmaya ait otobüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Kazada yaralılar var.

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İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

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