İstanbul'da otobüs kazası: 5 ölü, 25 yaralı - (3) - Son Dakika

KARABÜK'ten İstanbul 'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Çiftalan mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 00.00'da Karabükten aldığı yolcularla yola çıkan özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu otobüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra otogara doğru giderken Eyüpultan Çiftalan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre yol kenarındaki toprak arazide ilerleyen otobüs beton üst geçidin ayağına çarptı.

BİR ANDA CAN PAZARI YAŞANDI

Otobüsün köprü ayaklarına çarparak savrulması üzerine otobüsteki bazı yolcular dışarı fırladı. Bazıları ise otobüs içinde sıkıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 25 yolcudan 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yaralıların hastanelere sevk edilmesinin ardından, hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedeni de Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yapan otobüste ve kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kaza yapan otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

- İstanbul