Dilenerek topladılar, metrobüste oturup teker teker saydılar - Son Dakika
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Dilenerek topladılar, metrobüste oturup teker teker saydılar

24.08.2022 10:13
Dilenerek topladılar, metrobüste oturup teker teker saydılar

İstanbul'da otobüs ve metrobüs duraklarında dilenen kadınlar, gün içerisinde topladıkları paraları ise bindikleri metrobüste saydılar.

İstanbul'da otobüs ve metrobüs duraklarında dilenen kadınlar, gün içerisinde topladıkları paraları ise bindikleri metrobüste saydılar. Yolcular şaşkın bakışlarla kadınları izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da otobüs ve metrobüs duraklarında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen kadınlar topladıkları paralarla birlikte metrobüse bindi. Cevizlibağ'dan bindikleri metrobüste ayakta yer bulamayan kadınlar herkesin için yere oturdu. Keselerinde bulunan paraları çıkaran kadınlar herkesin içinde saymaya başladı. Metrobüste bulunan yolcular şaşkınlıkla izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilenerek topladılar, metrobüste oturup teker teker saydılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dilenerek topladılar, metrobüste oturup teker teker saydılar - Son Dakika
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