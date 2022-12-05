İstanbul'da otobüs ve tramvayın çarpıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da otobüs ve tramvayın çarpıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

05.12.2022 16:35

İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı ana ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün yeşil ışıkta geçerek yoluna devam ettiği sırada tramvayın çarptığı görülüyor.

Saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı.

33 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 33 kişi yaralandı.

Hangi taraf hatalı? İstanbul'da otobüs ve tramvayın çarpıştığı kazayı aydınlatacak görüntü

OTOBÜS YEŞİL IŞIKTA GEÇİYOR

Kazanın İETT otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yeşil ışıkta geçerek yoluna devam eden İETT otobüsüne tramvay çarpıyor. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs savurulurken camının da fırladığı görülüyor.

Hangi taraf hatalı? İstanbul'da otobüs ve tramvayın çarpıştığı kazayı aydınlatacak görüntü

"NORMAL GÜZERGAHIMDA İLERLİYORDUM"

Otobüs şoförü Ünal Koçkesen de tedavi gördüğü hastanede kazayı anlattı. Koçkesen, "Normal güzergahımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Tramvayın şoförü olup olmadığını göremedim" dedi.

Hangi taraf hatalı? İstanbul'da otobüs ve tramvayın çarpıştığı kazayı aydınlatacak görüntü

"KURALLARA TAMAMEN UYDUM"

"Kurallara tamamen uydum" diyen Koçkesen, "Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor. Yeşil yandığı için ben normal güzergahımda seyir halindeydim, tramvayla işim olmadığı için bakmadım. Şu ana kadar maddi hasarlı bile bir kazam yok, ilk defa kaza yaşadım. Korktum" dedi.

Kaynak: DHA
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Taksim, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da otobüs ve tramvayın çarpıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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