Otobüsün çarptığı anne ve kızı yaralandı - Son Dakika
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Otobüsün çarptığı anne ve kızı yaralandı

28.02.2022 15:15

Başakşehir'de otobüsün çarpması sonucu yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de otobüsün çarpması sonucu yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden Tuncay T. idaresindeki 34 BTL 467 plakalı Havaist otobüsü, Metrokent durağına yolcu indirmek için yanaşırken anne ve kızına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün çarptığı anne ve kızı yaralandı
Otobüsün çarptığı anne ve kızı yaralandı
Otobüsün çarptığı anne ve kızı yaralandı

YORUMLAR
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BAŞAKAY 1 yaşında BAŞAKAY 1 yaşında Yolcu otobüsü durakta kadına ve çocuğa çarptı: 2 yaralı Yolcu otobüsü durakta kadına ve çocuğa çarptı: 2 yaralı

İstanbul Havalimanı, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otobüsün çarptığı anne ve kızı yaralandı - Son Dakika


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