Otobüsün çarptığı anne ve kızı yaralandı - Son Dakika

Başakşehir'de otobüsün çarpması sonucu yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden Tuncay T. idaresindeki 34 BTL 467 plakalı Havaist otobüsü, Metrokent durağına yolcu indirmek için yanaşırken anne ve kızına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.