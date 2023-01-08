Otobüsün tekerleğinde umuda yolculuk zabıta ekiplerine takıldı - Son Dakika
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Otobüsün tekerleğinde umuda yolculuk zabıta ekiplerine takıldı

08.01.2023 13:23

Otobüsün tekerleğinde umuda yolculuk zabıta ekiplerine takıldı Yunanistan'a gidecek olan otobüse gizlice giren 2 Filistinli, zabıta ekiplerince yakalandı Yunanistan'a gidecek olan otobüsün lastik bölümündeki alana saklanan 2 Filistinli, Beyoğlu zabıta ekiplerine yakalandı.

Otobüsün tekerleğinde umuda yolculuk zabıta ekiplerine takıldı

Yunanistan'a gidecek olan otobüse gizlice giren 2 Filistinli, zabıta ekiplerince yakalandı

İSTANBUL - Yunanistan'a gidecek olan otobüsün lastik bölümündeki alana saklanan 2 Filistinli, Beyoğlu zabıta ekiplerine yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şahıs, emniyete götürüldü.

İstanbul'dan Yunanistan'a gidecek olan otobüsün lastik bölümündeki alana gizlice giren 2 Filistin uyruklu şahıs, kilometrece yol geldi. Beyoğlu Talimhane bölgesine giriş yapan otobüsün lastik bölümünde bir arızadan şüphelenilmesi üzerine şoför aşağıya indi. Durumun zabıta ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, 2 şahsın lastik bölümündeki alana gizlice girdiğini tespit etti. Lastik bölümünden çıkartılan iki şahıs, olay yerine polislere teslim edildi. Avrupa'ya kaçmak için böyle bir plan yaptıkları öğrenilen şahıslar, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar kameralara yansırken, otobüsün yolcularını aldıktan sonra yoluna devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Yunanistan, İstanbul, Beyoğlu, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün tekerleğinde umuda yolculuk zabıta ekiplerine takıldı - Son Dakika

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