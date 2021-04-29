"Tam kapanma" öncesinde otogarlarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da "tam kapanma" tedbirleri öncesi son günde kent dışına çıkmak isteyenler, otogar ve havalimanlarında yoğunluğa neden oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" dolayısıyla şehir dışına çıkmak isteyenler, Ankara yönüne zaman zaman trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı, son zamanlardaki en haraketli günlerinden birini yaşıyor. Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, burudaki görevliler sürücüleri doluluk nedeniyle alt kısımdaki otoparka yönlendiriyor.

Yaşanan talep artışı nedeniyle birçok firma, ek seferler düzenledi. Harem Otogarında da giriş bölümünden itibaren yolcular maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda ateş ölçümleri yapılarak otobüslere yönlendiriliyor.

Havalimanları

İstanbul Havalimanı'nda da bu akşam saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Yurt içi uçuşlarda seyahat izin belgesinin zorunlu olacağı süreç öncesi iç hat uçuşlarında yoğunluk sürerken, trafik ekipleri sürücüleri uyararak yığılmanın önüne geçmeye çalışıyor.

Havalimanının giriş bölümünden itibaren yolcular, İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.

Liman içindeki bilet satış ve rezervasyon bölümlerinde yoğunluk göze çarparken, havalimanındaki hijyen timleri ve diğer görevliler de özellikle sosyal mesafe ve maske konularında yolcuları uyarıyor.

Yaşanan yoğunlukta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da Dış Hatlar Gidiş Terminalinde 112 sağlık ekipleri ve ambulanslar hazır bekletiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk sürüyor. Terminal binasına sadece biletli yolcular kabul ediliyor.

Yolcu yoğunluğu nedeniyle terminal girişinde ve biletleme işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda kuyruklar oluşuyor.