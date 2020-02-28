İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu
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TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açtığı söylentileri üzerine, Türkiye'de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açtığı söylentileri üzerine, Türkiye'de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.. Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen bir çok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı. Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan'a gideceklerini belirtti. Al Abbah gideceği yönü ise, "Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya" diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne'den Avrupa'ya gideceğini söyledi.
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