İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu

7 saat önce

TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açtığı söylentileri üzerine, Türkiye'de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açtığı söylentileri üzerine, Türkiye'de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.. Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen bir çok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı. Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan'a gideceklerini belirtti. Al Abbah gideceği yönü ise, "Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya" diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne'den Avrupa'ya gideceğini söyledi.

İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu

İstanbul, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler
Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, İdlib'deki saldırı nedeniyle taziye mesajı

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 18:30:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]