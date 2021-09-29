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İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım - Son Dakika

İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım

29.09.2021 11:21

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı maddenin ele geçirilmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan 3 şüpheli hakkında 4 yıl ile 39,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. "Para için her şeyi yaparım" diyen şahısların, bu iş karşılığında 100 dolar alacakları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, olay günü emniyet güçleri tarafından yapılan rutin çalışmalar sırasında Altıntepsi Mahallesi'nde taksiden inen iki kişinin şüpheli tavırlar sergilediği belirtilerek, Ramazan Arslan olduğu öğrenilen ve elinde siyah renkli spor bir çanta olan kişinin polis ekiplerinin yaklaşması üzerine kaçtığı anlatıldı.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Yapılan takipte Arslan'ın çantayı Yeni Sokak üzerinde attığı aktarılan iddianamede, kovalamacanın ardından yakalanan Ramazan Arslan'ın attığı çantanın içinden sigara kutularının yanı sıra sert bir metal parçaya rastlanıldığı belirtildi.

Kovalamaca sırasında Arslan'dan ayrılıp otogar yönüne kaçan İbrahim Zal'ın otogarda bir otobüsün içinde yakalandığı anlatılan iddianamede, çantayı alacak olan şüpheli Yaşar Samur'un da olayın ardından aranması devam ederken teslim olduğu bilgisine yer verildi. İddianamede ifadesine yer verilen Arslan, İbrahim Zal ile taksiye binerek Fatih'e gittiklerini, Zal'ın burada birinden bir çanta aldığını anlatarak, çantanın içinde silah olduğunu tahmin ettiğini, çantayı açınca bir sigara kartonun içinde beyaz renkli toz gördüğünü, silahın bu tozun içine saklandığını düşündüğünü söyledi.

İstanbul'da otogarda patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

"PARA İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Taksiden inince polis tarafından durdurulmak istenmeleri üzerine elindeki çantayı atıp koşmaya başladığını ifade eden Arslan, yakalanırken direnmediğini ve herhangi bir örgüt ile bağının olmadığını savundu. Arslan, Zal'ın çantayı teslim edeceği Yaşar Samur adlı kişiyle nezarethanede karşılaştıklarını belirterek, "Para için bu işler yapılır mı?" demesi üzerine Samur'un "Ben para için her şeyi yaparım" dediğini aktardı.

"BOMBA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İbrahim Zal'ın yasa dışı bir eşya taşıyacağından haberdar olduğunu belirten Arslan, "Bunu silah olarak biliyordum. Bunu da emaneti almaya giderken yol ortasında öğrendim. O andan sonra vazgeçsem bile geri dönecek yol param yoktu. Çantanın içerisinde bu kadar yüklü miktarda bomba olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir örgütle alakam yoktur. Ben uyuşturucu madde kullanırım." iddiasında bulundu.

İstanbul'da otogarda patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

"100 DOLAR İÇİN YAPTIM"

Şüpheli İbrahim Zal da ifadesinde, Arslan ile tekstil işinde çalıştıklarını, daha önce uyuşturucu suçundan hapis yattığını ifade ederek, iş yerinden tanıdığı Yaşar Samur'un olay günü kendisini arayarak koronavirüse yakalandığı için bir arkadaşından alması gereken emaneti kendisinin almasını rica ettiğini söyledi.

Sabah'ın haberine göre Samur'u kıramadığını ve 100 dolar kazanma vaadini kabul ederek yanına çocukluktan arkadaş şüpheli Arslan'ı da alarak taksiyle yola çıktığını anlatan eden Zal, Samur'un direktifleriyle önce Aksaray'da PTT gibi faaliyet gösteren bir iş yerine gidip kendi adına yatan ve sonradan Suriye'den gönderildiğini öğrendiği 850 doları çektiğini kaydetti.

Daha sonra Fatih'te bir adamla buluştuklarını, Arapça konuşan bu adama çektiği paradan 650 dolar verdiğini ifade eden Zal, burada adamın verdiği çantayı alıp Arslan'la tekrar yola çıktıklarını anlattı. Zal, Samur'un otogar çevresindeki evine yaklaşınca araçtan indiklerini dile getirerek, polisin "dur" ihtarı üzerine Arslan'dan ayrılıp kaçarak otogara saklandığını söyledi. Örgüt üyeliği suçunu kabul etmediğini belirten Zal, "Ben yasa dışı bir şey taşıdığımı biliyordum ancak böyle yüklü miktarda bomba taşıdığımı bilmiyordum. Ben Yaşar Samur'a güvenerek ve 100 dolar para kazanmak için böyle bir işe giriştim." iddiasında bulundu.

"BOMBAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Sanık Samur da örgütsel faaliyetleri olmadığını savunduğu ifadesinde, 27 Nisan'da cezaevinden arkadaşı olan Esat Koksal'ın kendisini arayıp otogardan alması gereken bir emanet olduğunu söylediğini aktararak, bu emanetin silah olduğunu söyleyen arkadaşının kendisine 200 dolar kalacağını belirtmesi üzerine bu teklifi kabul ettiğini aktardı.

Kovid olması nedeniyle bu iş için İbrahim Zal'ı aradığını, 100 dolar teklif ettiğini, Zal'ın kabul etmesiyle birlikte gün boyu telefondan irtibatta kaldıklarını ifade eden Samur, çantada silah bulunduğunu düşündüklerini savundu.

Samur, ifadesinde kendisi ve diğer iki şüpheliyi kandırarak konunun içerisine çeken kişinin Esat Koksal olduğunu belirterek, "Benim PKK/KCK terör örgütü ile herhangi bir bağlantım yoktur. Ben bu işi sadece para kazanmak amaçlı silah olduğunu düşünerek yaptım. Bizim bombadan haberimiz yoktur. Bomba malzemesinin kime ait olduğu, ne amaçla nerede kullanılacağı ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Çantada silah değil bomba olduğunu haberlerden öğrenince Bakırköy Adliyesine giderek bizzat kendim teslim oldum. Korktuğum için de cep telefonumu sıfırladım." diye konuştu.

ÇANTAYI TESLİM EDENİN TELEFONU REYHANLI'DAN ÇIKTI

İddianamede, bombalı düzenekteki 3 GSM hattının HTS verileri incelemesinde, üçünün abonelik başlangıcının da 15 Mart olduğu ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sinyal verdiği ifade edildi.

Bomba malzemesini İbrahim Zal'a teslim eden ancak kimlik tespiti yapılamayan kişinin kullandığı GSM hattının yapılan incelemesinde, hattın ilk baz bilgisinin 27 Kasım 2020'de Hatay Reyhanlı, son baz bilgisinin Fatih Yenikapı ve Kazlıçeşme bölgelerinde olay günü saat 16.27 olduğuna işaret edildi.

Kolluk değerlendirmesine göre kimliği tespit edilemeyen erkek şahsın çantayı Suriye'den getirerek Hatay'dan yurda soktuğu, 27 Nisan'da İstanbul'a doğru hareket ettiği, 28 Nisan'da bomba malzemesini teslim ettiği belirtilen iddianamede, patlayıcı madde üzerindeki incelemede 3'ü Arslan, 1'i Zal, 3'ü ise veri tabanında benzerine rastlanamayan 7 parmak izi bulunduğu ifade edildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BİR İLİŞKİLERİ SAPTANMADI

İddianamede, Arslan ile Zal'ın PKK/KCK ya da başkaca bir silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisakının olduğuna ilişkin tespitin bulunmadığına yer verilerek, iki şahsı kurye olarak kullanan şüpheli Samur'un da herhangi bir örgütle irtibat ve iltisakına rastlanmadığı kaydedildi.

Sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 4'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenilen iddianamede, sanık Yaşar Samur'un "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan, Arslan ve Zal hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan takipsizlik kararı verilirken, Esat Köksal ve bomba malzemesini İbrahim Zal'a teslim eden ancak kimliği tespit edilemeyen kişi ile bu kişinin irtibatlı olduğu başka şahıslar hakkındaki işlemlere bir başka soruşturma dosyası üzerinden devam edileceği belirtildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım

İstanbul, Silah, Bomba, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da otogarı kana bulayacakken yakalanan teröristler: Para için her şeyi yaparım - Son Dakika
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