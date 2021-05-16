İstanbul'da otogarlarda "kademeli normalleşme dönemi"ne geçilmesiyle yoğunluk bekleniyor - Son Dakika

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" sürecinin yarın 05.00'te sona erecek olması dolayısıyla İstanbul'daki otogarlarda yolcu yoğunluğu beklendiğini söyledi.

29 Nisan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan "tam kapanma" süreci, yarın 05.00'te sona erecek. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine, otogarlarda yoğunluk beklediklerini, taşımacılara kısa süre de olsa bazı kolaylıkların sağlanması gerektiğini söyledi.

Özcan, otobüs firmalarına uygulanan yüzde 50 kapasiteyle çalışma koşuluna saygı duyduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayın 17'sine kadar yüzde 50 kapasiteyle çalışma sistemi getirdiler, buna saygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetin aldığı kararlara uymak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bu Kovid-19'dan kurtulması lazım. Daha önce yüzde 50 kapasiteyle çalışırken aile bireylerinin, karı-kocanın, anne- babanın veya küçük çocukların yan yana oturmasına müsaade edilmişti. Bu tam kapanma da 17'sine kadar olunca 'Uyma mecburiyetindeyiz.' dedik. Otobüs seferleri ve yolcu sayısı da çok düştü. Yarından itibaren yüzde 100 doluluğa geçileceğini zanneden firmalarımız bilet sattı. Karadeniz'e çay hasadına gidenler, tarım işçileri var. Yetkililerden bu yoğunluk nedeniyle pazartesiden çarşambaya kadar bize müsaade etmelerini istiyoruz. Sonrasında 1 Haziran'a kadar yüzde 50 kapasite kuralını tam uygulayalım. Cevap bekliyoruz bu konuda. Cevap gelirse çok iyi olacak, gelmezse otobüs firmaları bilet sattı, bunları nasıl iade edecek?"

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, dönüş biletlerinin tamamının satıldığını belirten otobüs firması yetkilileri ise seyahat esnasında çekirdek aile üyelerinin yan yana oturtulması hususunda kolaylık beklediklerini aktardı.

Firma çalışanları da yarın başlaması beklenen yoğunluğun bir süre devam edeceğini belirtti.