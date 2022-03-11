İSTANBUL'DA OTOGARLARDA SEFERLER DURDURULDU - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim. Bir sonraki duyuruya kadar İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Kar yağışı nedeniyle seferlerin durdurulduğu Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası otobüsler ve yolcuların beklediği görüldü. Otogara şehir dışına gitmek için gelen yolculardan Bülent Çeviker " Edirne 'ye gidecektim ama seferler durdurulmuş. Az önce aradık açıktı ama şu anda seferler durdurulmuş. Biraz bekleyeceğiz ondan sonra kendimizi bir yerlere atacağız yapabileceğimiz başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

İstanbul'a otomobil almaya gelen Burak Özkan ise " Kırıkkale'den geliyoruz. Araç almaya geldim. Yollar çok kötüydü, karlı ve fırtına vardı. Şu an Tekirdağ'a gidecektik fakat burada mahsur kaldık, gidemeyeceğiz sanırım. Şu an araç kiralamak için uğraşıyoruz" dedi.