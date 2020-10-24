İstanbul'da otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta bir otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26 Eylül'de Beşiktaş'ta bir eve girerek anahtarı alıp bir otomobili çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip takibi sürdüren ekipler, şüpheliler M. P. (18) ve F.Ş'yi (33) Başakşehir'de gözaltına alındı.

Çalıntı otomobil ile bir çift sahte plaka, polis ekiplerince ele geçirildi.

Şüpheli F.Ş. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, şüpheli M. P. "oto hırsızlığı" suçundan tutuklandı.