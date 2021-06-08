Otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda Seyit Ö., Mert D., Çetin D., Recep D. Veli E. ve yaşı küçük E.Ö. yakalandı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından polis, 4 Haziran'da Bakırköy, Bahçelievler , Avcılar ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul 'da çaldıkları araçlarla otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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