İstanbul'da Otomobil Hırsızlarına Nefes Kesen Operasyon: 8 Gözaltı

İstanbul'da otomobil hırsızlarına nefes kesen operasyon: 8 gözaltı İstanbul'un birçok ilçesinde 6 ayda 12 otomobil çalan şüpheliler yakalandı Şüphelilerin ele geçirilen otomobil ve parçaları "change" yaptığı öğrenildiİSTANBUL - İstanbul'un birçok ilçesinde yaklaşık 6 ay içerisinde 12...

İstanbul'da otomobil hırsızlarına nefes kesen operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'un birçok ilçesinde 6 ayda 12 otomobil çalan şüpheliler yakalandı

Şüphelilerin ele geçirilen otomobil ve parçaları "change" yaptığı öğrenildi



İSTANBUL - İstanbul'un birçok ilçesinde yaklaşık 6 ay içerisinde 12 otomobil çalarak parçalayan ve "change" yapan çete, polis ekipleri tarafından 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 14 adet otomobil parçası ve araç ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında yaklaşık 6 içerisinde bir çok evden ve iş yeri önünden 12 adet otomobil çalındı. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen polis ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, önceden gözaltına alınan örgüt lideri, yardımcısı ve çete üyesini yakalayarak gözaltına almıştı.

3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi

Fiziki ve teknik takip sonucu çalışmalarına devam eden polis, çalınan 12 aracın bir kısmının parçalandığı ve parçalarının Anadolu'daki illere gönderildiğini bazılarının ise farklı illerde olduğunu belirledi. Çalışmaların ardından hazırladıklarını tamamlayan oto hırsızlık polisi, Kırklareli, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 14 adet otomobil parçası ve "change" yapılmış araç ele geçirdi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı. Ele geçirilen malzemeler ise şubede sergilendi.

Gözaltına alınarak şubeye götürülen 8 şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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