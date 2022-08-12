İstanbul'da 4 otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 4 otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

12.08.2022 12:03
İstanbul'da 4 otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

İstanbul'da, otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto hırsızlık şebekesi üyelerinin, vatandaşların işe giderken Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece'deki metrobüs hatları ile tren istasyonlarına yakın noktalara park ettikleri araçlarını çaldıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, şebeke üyelerinin bir cihazla beynini kısa sürede değiştirdikleri 13 otomobili çaldıkları, bu araçları da parçalayarak sattıkları belirlendi.

İki aylık teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, hırsızlık şebekesinin elebaşı olduğu iddia edilen S.A. (48) ile G.N. (36), M.K. (41) ve İ.H.G'yi (28) gözaltına aldı. Çalınan 8 otomobil de bulundu.

Çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Halkalı tren istasyonuna yakın noktada park ettiği otomobili çalınan bir kişi de Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek aracını teslim aldı.

İsmini vermek istemeyen araç sahibi, vatandaşlara park ettikleri araçlarından uzun süreli uzaklaşmamalarını, arabada ev, yedek araç anahtarı ve ruhsat bırakmamalarını tavsiye etti.

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Kaynak: AA

İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 4 otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 4 otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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