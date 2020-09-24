Otomobil hırsızlığı zanlıları yakalandı - Son Dakika

Otomobil hırsızlığı zanlıları yakalandı

Üsküdar'da bir otomobili çalarak plakasını değiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Üsküdar'da bir otomobili çalarak plakasını değiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çengelköy'de bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve çalışmaları sürdüren ekipler, çalındıktan sonra sahte plaka takılan aracı, Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta bulunan şüpheliler Burak K., Fatih P. ve Mustafa G. gözaltına alınırken 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobil hırsızlığı zanlıları yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Turgut reis Mahallesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil hırsızlığı zanlıları yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? "Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak Beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor! Cem Yılmaz bile başaramadı
Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı         
13:58
Türkiye incir ihracatından 2 ayda 39 milyon dolar kazandı Türkiye incir ihracatından 2 ayda 39 milyon dolar kazandı         
13:29
Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık         
13:20
Polisi Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı         
12:35
Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu         
12:12
İzmir Valisi rica etti: Koronaya karşı 15 gün daha sabredelim İzmir Valisi rica etti: Koronaya karşı 15 gün daha sabredelim         
11:23
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı         
10:55
Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak         
10:44
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor! Cem Yılmaz bile başaramadı Beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor! Cem Yılmaz bile başaramadı         
10:20
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor savunmasıyla şaşırttı: Hatırlamıyorum Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor savunmasıyla şaşırttı: Hatırlamıyorum         
09:59
Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti         
09:50
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı         
08:54
Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor Taksim'de genç kadını taciz eden şahsın iddianamesi hazırlandı! 13 yıl hapsi isteniyor         
07:55
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 14:27:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil hırsızlığı zanlıları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei