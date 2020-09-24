Otomobil hırsızlığı zanlıları yakalandı - Son Dakika

Otomobil hırsızlığı zanlıları yakalandı

Üsküdar'da bir otomobili çalarak plakasını değiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Üsküdar'da bir otomobili çalarak plakasını değiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çengelköy'de bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve çalışmaları sürdüren ekipler, çalındıktan sonra sahte plaka takılan aracı, Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde durdurdu. Araçta bulunan şüpheliler Burak K., Fatih P. ve Mustafa G. gözaltına alınırken 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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