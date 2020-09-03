İstanbul'da otomobil hırsızlığı zanlısı yakalandı - Son Dakika

Ayrıca şüphelinin 2018 yılında otomobil hırsızlığı operasyonunda tutuklandığı ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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