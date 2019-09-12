Son Dakika Haberleri: İstanbul'da otomobil lastiği hırsızlığı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da otomobil lastiği hırsızlığı

1 saat önce

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden otomobil lastiği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da otomobil lastiği hırsızlığı, System.String[]

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden otomobil lastiği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Ağustos - 2 Eylül arasında Bayrampaşa, Başakşehir, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da ev ve iş yeri ve otomobillerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

Polis, şüphelilerin her hırsızlık olayı için ayrı çalıntı plaka kullandıklarını tespit etti.

Yürütülen çalışma sonucu Bayrampaşa'da bir iş yerinden lastik çalan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Yaşı küçük H.G, Fırat K. (18) ve Haydar K. (30) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Fırat K'nın 13, Haydar K'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin kapalı kasa araçla iş yerlerine geldikleri, iş yerlerinin kepenklerini kırarak lastik çaldıkları anlar görülüyor.

Bayrampaşa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım
İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı? İBB Sözcüsü Ongun: Medya AŞ Kutülamare dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:59:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da otomobil lastiği hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]