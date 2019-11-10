Son Dakika Haberleri: İstanbul'da otomobil restoranın bahçesine girerek devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel İstanbul'da otomobil restoranın bahçesine girerek devrildi: 2 yaralı

İstanbul'da otomobil restoranın bahçesine girerek devrildi: 2 yaralı

7 saat önce

İstanbul Avcılar'da, otomobilin bir restoranın bahçesine girerek devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

İstanbul'da otomobil restoranın bahçesine girerek devrildi: 2 yaralı, System.String[]

İstanbul Avcılar'da, otomobilin bir restoranın bahçesine girerek devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Avcılar E-5 yan yol istikametinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 VM 409 plakalı otomobil, bir restoranın bahçesine girdi. Bahçedeki güvenlik kulübesine ve ahşap merdivenlere çarpan otomobil devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:10 Kaynak: AA
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