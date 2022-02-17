İstanbul'da otomobil ve otobüslere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da otomobil ve otobüslere yönelik trafik denetiminde 54 bin 549 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Büyükdere Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan ve kural ihlali yapan sürücüleri durdurdu.

Denetimde, sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edildi.

Ekiplerce, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, uygunsuz cam filmi takan, sürüş sırasında cep telefonuyla konuşan, izinsiz çakar ile yönetmeliğe uygun olmayan egzoz kullanan sürücülere 7 bin 475 lira cezai işlem uygulandı.

Otobüs ve firmalar denetlendi

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Caddesi, Vatan Caddesi ve Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde de otobüs ve otobüs firmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, Karayolu Taşıma Kanunu'nun yetki belgesi, nitelikli şoför bulundurma, biletsiz yolcu ve durak dışında yolcu almaya ilişkin maddeleri gereğince 25 otobüse 29 bin 864 lira para cezası kesildi.

Taşıma yönetmeliğine aykırı bulunan 6 otobüs için de 17 bin 210 lira ceza uygulandı.