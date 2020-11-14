İstanbul'da otomobil yol kenarındaki beton bloka çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Sağlık personelince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazadan ötürü hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yavuz, otomobil içerisinde sıkışırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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