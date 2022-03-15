İstanbul'da otomobilde 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da piyasaya uyuşturucu sürmeye hazırlanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu İstanbul'da satmaya hazırlanan zanlıları takibe aldı.
Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele savcısının talimatıyla Edirne'den takip edilmeye başlanan otomobil İstanbul'da durduruldu.
Araçtaki aramada, 14 pakette 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi.
Sürücü E.D. ve araçtaki Ö.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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