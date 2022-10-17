Otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

17.10.2022 03:20

İstanbul Bakırköy'de otomobile çarptıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İstanbul Bakırköy'de otomobile çarptıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Aydın Recep Taşkın yönetimindeki 34 BN 0802 hafif ticari araç, D-100 kara yolu Sefaköy Kavşağı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 APV 820 otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Taşkın'ı bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Recep Taşkın, İstanbul, Tragger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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