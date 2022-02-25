Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

25.02.2022 14:26

İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle İnönü Caddesi'ndeki büfeden ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan ve ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü kazanın ardından polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza anı, güvenlik kameraları tarafında kaydedildi.

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA Polisten kaçarken yayaya çarpan otomobil dükkana girdi Polisten kaçarken yayaya çarpan otomobil dükkana girdi

İnönü Caddesi, Küçükçekmece, Otomobil, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika


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