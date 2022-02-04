Üye Girişi
İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı - Son Dakika

İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı

04.02.2022 09:46

İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı Kağıthane polisi durdurduğu iki aracın vites kutusunda ve torpido konsolunda tabanca ele geçirdi Denetimlerde gözaltına alınan 4 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı Kağıthane'de "yunus" diye tabir edilen motorize...

İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı

Kağıthane polisi durdurduğu iki aracın vites kutusunda ve torpido konsolunda tabanca ele geçirdi

Denetimlerde gözaltına alınan 4 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 aracın vites kutusunda ve torpido konsolunda 2 adet tabanca ele geçirdi. Silahların bulunma anı kameralara yansırken, gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri Harmantepe ve Nurtepe Mahalleleri'nde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine 06 ASP 59 ve 34 EDY 866 plakalı iki otomobili durdurdu. Araçtakilerin üst aramalarını yapan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahısların tedirgin hareketler sergilemesi üzerine Kağıthane polisi araçları didik didik aradı.

Vites kutusu ve torpido konsolundan silah çıktı

Yapılan incelemelerde ilk aracın torpido konsolunu açan polis ekipleri, zulasında tabanca ve şarjör ele geçirdi. Diğer araçta incelemelerine devam eden yunus ekibi, vites kutusunun içerisinde tabanca ve şarjör buldu. Tabancaların bulundukları anlar ise kameralara yansıdı. Aramaların ardından tabancalara el konulurken Emre K. (28), Barış Can A., Ahmet Ç. ve Berat Ç. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlemleri yapılan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı
İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı
İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı
İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı
İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı
İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı
İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı
İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:05 Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:31:02. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da otomobilin vitesinden ve torpido konsolundan tabanca çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement