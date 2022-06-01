İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada

01.06.2022 11:58

Sancaktepe ve Sultanbeyli'de, aynı marka ve modelde olan 4 farklı otomobilin kaputunu çalan hırsız, çaldığı kaputları iki kişiye sattı.

Sancaktepe ve Sultanbeyli'de, aynı marka ve modelde olan 4 farklı otomobilin kaputunu çalan hırsız, çaldığı kaputları iki kişiye sattı. Kaputları çalan şahıs ile çalıntı kaputları satın alan iki kişi polis tarafından yakalandı. Şahsın çaldığı kaput ile kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de 28 Mayıs Cumartesi günü Osmangazi Mahallesi'nde iki otomobil, 30 Mayıs Pazartesi günü Sultanbeyli'de Adil Mahallesi'nde bulunan iki ayrı otomobil olmak üzere aynı marka modele ait 4 farklı otomobilin ön kaputunun çalınması üzerine polis harekete geçti.

Geniş çaplı saha ve görüntü analiz çalışması neticesinde, görüntülerdeki şüphelinin fiziksel özellikleri ve eşkal benzerliklerinden, hakkında daha önce işlem yapılmış olan B.C. olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıs 30 Mayıs günü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelinin Sancaktepe'de çaldığı kaputları Bostancı'da bulunan bir sanayi sitesindeki iş yerine sattığı belirlendi. Belirlenen iş yerinde yapılan kontrolde iki adet kaput ele geçirildi. Kaputları satın alan Ü.P. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada
İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada
İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada
İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada
İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada
İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada
İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada
İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada
İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada

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OTOMOBİL KAPUTLARINI ÇALIP SATTI OTOMOBİL KAPUTLARINI ÇALIP SATTI Oto hırsızları stepnelere dadandı Oto hırsızları stepnelere dadandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada - Son Dakika


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