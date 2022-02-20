Üye Girişi
Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

20.02.2022 10:03
Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Sultangazi, Bayrampaşa ve Zeytinburnu'nda park halindeki 6 otomobilin farlarını çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Sultangazi, Bayrampaşa ve Zeytinburnu'nda park halindeki 6 otomobilin farlarını çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde aynı marka otomobillere yönelik gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, hedef aldıkları park halindeki otomobillerin yanına yaklaşan zanlıların, söktükleri farları araçlarına koyup kaçtıkları belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarından yapılan incelemede şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Sultangazi, Bayrampaşa ve Zeytinburnu'nda park halindeki 6 otomobilin farlarını çaldıkları iddia edilen Resul S. (28), Şakir Y. (18) ve yaşı küçük O.K'yi gözaltına aldı.

Hırsızlık suçlarından daha önce de kaydı bulunduğu belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı ZİLLERİ ÇALINAN APARTMAN SAKİNLERİ ÇAREYİ HIRSIZLARA NOT BIRAKMAKTA BULDU ZİLLERİ ÇALINAN APARTMAN SAKİNLERİ ÇAREYİ HIRSIZLARA NOT BIRAKMAKTA BULDU Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap, 'Sana ne senin malın mı?' Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap, "Sana ne senin malın mı?"

Asayiş Şube Müdürlüğü, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:12 FETÖ bağlantılı Yusuf Bekmezci, hayatını kaybetti
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 10:20:58. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement