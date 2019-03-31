Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı (1)

İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı (1)

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başladı.

İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı (1), System.String[]


31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:37 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı, Poligonda Atış Yaptıktan Sonra Taksim Meydanı'nda Halay Çekti Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı Oyuncu Ece Sükan ve Sevgilisi Uğur Güven, Birbirine Öpücüklere Boğdu Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:50:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]