İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı (1)
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul
'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başladı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:37 Kaynak: DHA
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