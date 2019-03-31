Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı

İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı

35 dakika önce

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08: 00'da başladı.

İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı, System.String[]
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08: 00'da başladı. Vatandaşlar sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi başladı. Saat 08: 00'da başlayan oy verme işlemleri için vatandaşlar erkenden okul önlerine geldi. Oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

(Mustafa Esen - Metin Başar - Sadık Kahraman - Zeki İpek -Caner Evyapan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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