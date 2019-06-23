İstanbul'da oy verme işlemi başladı
15 dakika önce
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:08
23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı.
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