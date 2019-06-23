İstanbul'da oy verme işlemi başladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:13 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı.
Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul'da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00'de oy kullanımına açıldı. Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okullara adeta akın etti. Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. - İSTANBUL
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