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İstanbul'da oy verme işlemi başladı

1 saat önce

İstanbul'da oy verme işlemi başladıİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08: 00'da başladı.

İstanbul'da oy verme işlemi başladı
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08: 00'da başladı. Vatandaşlar sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı.
Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul'da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00'da oy kullanımına açıldı. Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okullara adeta akın etti. Oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek.
İstanbul'da oy verme işlemi başladı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
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