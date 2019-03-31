İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı (Geniş Haber)

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı.





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler ilk oylarını kullandı.



Seçim için okullarda sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık yeminin ardından ise saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başlamasıyla seçmenler ilk oylarını kullandı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Kağıthane-Beşiktaş-Kadıköy



-Seçim yemini edilmesi



-Hazırlıkların yapılması



-Zarfların sayılarak mühür vurulması



-İlk oyların kullanılması



-Genel ve detaylar - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak

57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında

Oyuncu Ece Sükan ve Sevgilisi Uğur Güven, Birbirine Öpücüklere Boğdu

Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu