Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı (Geniş Haber)

İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı (Geniş Haber)

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı.

İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı (Geniş Haber), System.String[]


31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler ilk oylarını kullandı.

Seçim için okullarda sandık görevlileri  hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık yeminin ardından ise saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başlamasıyla seçmenler ilk oylarını kullandı. 

Görüntü Dökümü:

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-Kağıthane-Beşiktaş-Kadıköy

-Seçim yemini edilmesi

-Hazırlıkların yapılması

-Zarfların sayılarak mühür vurulması

-İlk oyların kullanılması

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:48 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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