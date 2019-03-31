İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı (Kadıköy) (2)
1 saat önce
31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı.
31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul
'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler ilk oylarını kullandı.
Seçim için okullarda sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık yeminin ardından ise saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başlamasıyla seçmenler ilk oylarını kullandı. DHA-Genel - Türkiye-İstanbul - - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:51 Kaynak: DHA
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